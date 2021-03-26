Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sahaya indi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve başladığı sarı-lacivertlilerde, ilk idman gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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