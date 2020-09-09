Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milleti adına kesin bir galibiyet ile sonuçlandı.

Sonuç 5 gün içinde elde edilmiş, plan başarıya ulaşmıştı. Verdiği zayiat ile daha da küçülen Yunan ordusu yenilmişti.

30 Ağustos Milli Mücadelenin kazanıldığını simgeleyen gün olarak tarihe geçti.

Müjdeli haber Ankara'ya tez zamanda ulaştı. Anadolu bayram ediyordu. Dönemin gazeteleri "Vatan gülüyor", "Bela kahroluyor" manşetleriyle duyurdular zaferi.

"Ordular, ilk hedefinizi Akdeniz'dir. İleri"

Cephede ise henüz her şey bitmiş değildi. Perişan Yunan ordusu Uşak istikametine doğru kaçıyordu.

Mustafa Kemal ise orduyla birlikte İzmir'e yürüme kararı aldı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin hemen ardından o tarihi emri verdi. "Ordular, ilk hedefinizi Akdeniz'dir. İleri..."

Yorgun Türk ordusu, bu emirle bir kez daha dirildi. İşgal güçlerini takip eden Mehmetçik, Dumlupınar'dan sonra Uşak'ı, Alaşehir'i geri aldı.

"Muzaffer Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi"

Yunan ordusu malzemesini bile terk ederek kaçıyor, geçtikleri yerleri tahrip ediyor, arkalarında büyük bir enkaz bırakıyordu.

Nihayet Muzaffer Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şerafettin Beyin komutasındaki süvari birliği, Hükümet Konağının önüne gelerek şanlı Türk bayrağını göndere çekti.

15 Mayıs 1919'da başlayan ve 3 yıl 3 ay 24 gün süren İzmir'in işgaline son verildi.

Zaferin haklı gururunu yaşayan İzmir halkı Mustafa Kemal ve askerlerini bağrına bastı. Şanlı ordu çiçek yağmuruyla karşılandı.

Artık komutanlık dairesinde, hükümet konağında ve Kadifekale'de al bayrak dalgalanıyordu.

Yunan askerleri silah ve teçhizatını bırakarak kaçtı

Canını zor kurtaran Yunan askerleri ise Türk ordusu İzmir'e girerken bütün silah ve teçhizatlarını bırakarak kaçtı.

Cephedeki hezimetin acısını, kaçarken birçok yerleşim yerinde yaptıkları gibi, güzel İzmir'i de yakıp yıkarak çıkarmaya çalıştı.

İzmir'in Kurtuluşu, Lozan Barış Antlaşması'na uzanan tam bağımsızlığın yolunu açtı.

Birinci Dünya Savaşı sonunda, itilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgal edilen Anadolu'nun kurtuluşunun simgesi oldu.