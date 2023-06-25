Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.06.2023 18:26

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan yoğunluk devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Otoyolun Düzce geçişi, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yapıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Düzce Valisi Cevdet Atay, denetimlerin devam ettiği Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişindeki polis ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, çikolata ikram ettiği sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülerin araç plakalarına cezai işlem uyguluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

ETİKETLER
Bolu Düzce Trafik
Sıradaki Haber
Pendik'te boya atölyesinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu sürüyor
18:48
İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi
18:44
Eski ABD Başkanı Trump: Rusya'da büyük bir karmaşa var
18:43
Çelik'ten AKPM'ye tepki: Darbecilerle mücadeleyi hedef gösteren raporun onaylanmasını kınıyoruz
18:47
Pendik'te boya atölyesinde yangın
18:40
Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ