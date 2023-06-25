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Türkiye
AA 25.06.2023 17:22

Adana'da kuyumcu atölyesinde yangın

Adana'nın Seyhan ilçesinde iş merkezindeki bir kuyumcu atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölyede maddi hasar oluştu.

Adana'da kuyumcu atölyesinde yangın

Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki iş merkezinin dördüncü katında bulunan kuyumcu atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadaki çalışanların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme işlemi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.

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