Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.06.2023 16:27

Sulama kanalında sürüklenen boğayı tek hamlede kurtardı

Iğdır'da, otladığı sırada sulama kanalına düşen ve yaklaşık 4 kilometre sürüklenen boğa, iş makinesi tarafından kurtarıldı.

Iğdır'ın Çalpalı köyünde yaşayan İdris Karabuga'nın otlattığı boğalardan biri sulama kanalına düştü.

Metrelerce sürüklenen boğa için hemen ileride suyun aktığı bir kum ocağında çalışan iş makinesi operatörüne haber verildi.

İşini bırakan operatör, sürüklenen hayvanı yakalayıp çıkardı.

Hayvanının yaklaşık 4 kilometre sürüklendiğini belirten Karabuga, "Hayvanları otlatırken biri suya düştü. Güçlü akan su hayvanı sürükleyip götürdü. O sırada ilerideki kum ocağında çalışan arkadaşları arayıp yardım istedim. Onlar da iş makinesi ile hayvanın geçişini bekledi. Hayvan geçerken de büyük bir ustalıkla onu yakalayıp dışarı çıkardılar. Allah hepsinden razı olsun. Hayvanın bugünkü fiyatı yaklaşık 50 bin lira. İş makinesi operatörü tek hamlede kurtaramasa belki de ölüp gidecekti" diye konuştu.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
İstanbul'da 20 metrelik çınar ağacı yola devrildi, cadde trafiğe kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Adana'da kuyumcu atölyesinde yangın
17:10
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
17:00
Bayram tatili başladı, ulaşımda rekorlar geldi
16:25
Bakan Özhaseki: 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık
16:33
İstanbul'da 20 metrelik çınar ağacı yola devrildi, cadde trafiğe kapandı
15:51
Bağcılar'da tramvay raydan çıktı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ