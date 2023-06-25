Sulama kanalında sürüklenen boğayı tek hamlede kurtardı

Iğdır'ın Çalpalı köyünde yaşayan İdris Karabuga'nın otlattığı boğalardan biri sulama kanalına düştü.

Metrelerce sürüklenen boğa için hemen ileride suyun aktığı bir kum ocağında çalışan iş makinesi operatörüne haber verildi.

İşini bırakan operatör, sürüklenen hayvanı yakalayıp çıkardı.

Hayvanının yaklaşık 4 kilometre sürüklendiğini belirten Karabuga, "Hayvanları otlatırken biri suya düştü. Güçlü akan su hayvanı sürükleyip götürdü. O sırada ilerideki kum ocağında çalışan arkadaşları arayıp yardım istedim. Onlar da iş makinesi ile hayvanın geçişini bekledi. Hayvan geçerken de büyük bir ustalıkla onu yakalayıp dışarı çıkardılar. Allah hepsinden razı olsun. Hayvanın bugünkü fiyatı yaklaşık 50 bin lira. İş makinesi operatörü tek hamlede kurtaramasa belki de ölüp gidecekti" diye konuştu.