Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.06.2023 18:02

Altında mayın olduğu iddia edilen kuru yük gemisi çevresinde arama yapıldı

Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine dün başlatılan çalışmalar, herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bitirildi.

Altında mayın olduğu iddia edilen kuru yük gemisi çevresinde arama yapıldı
[Fotograf: AA]

Rusya'dan kente demir cevheri getiren "Azor Forward" isimli geminin altında mayın olabileceği ihbarı üzerine, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekiplerince başlatılan aramaların ikinci gününde, bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların gemi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren yaptıkları aramalarda şüpheli herhangi bir cisme rastlanılmadı.

Bunun üzerine çalışmalar sonlandırılarak, liman yükleme ve boşaltma faaliyetlerine tekrar açıldı.

Herhangi bir bulguya rastlanamamıştı

Dün yapılan ihbarın ardından Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçmiş, gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından arama faaliyetleri başlatılmıştı.

Limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin verilmemiş, güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılmış ve yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon tahliye edilmişti.

Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanamamıştı.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Adana'da kuyumcu atölyesinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu sürüyor
18:48
İran: Irak doğal gaz borcunu tamamen ödedi
18:44
Eski ABD Başkanı Trump: Rusya'da büyük bir karmaşa var
18:43
Çelik'ten AKPM'ye tepki: Darbecilerle mücadeleyi hedef gösteren raporun onaylanmasını kınıyoruz
18:47
Pendik'te boya atölyesinde yangın
18:40
Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
Edirne’de 30 dönüm buğday ekili alan yandı
FOTO FOKUS
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ