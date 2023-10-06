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Türkiye
AA 06.10.2023 22:14

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Sapanca geçişi Yeni Mahalle mevkii Ankara istikametinde seyreden Ali Burak K. idaresindeki otomobil, başka bir araçtan yola savrulan lastik parçalarına çarparak savruldu.

Aynı yönde seyreden 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç, savrulan araca çarpmamak için manevra yaptıkları sırada kazaya karıştı.

Araçlarda bulunan 4 hafif yaralı, ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan Ankara istikametinde, trafik kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, yola dökülen yakıt ve motor yağlarını temizlemek için çalışma başlattı.

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