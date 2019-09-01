Emrah A. yönetimindeki otomobil, otoyolun Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi mevkiinde İstanbul istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Suriye uyruklu Ahmet Kassab idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Suriye uyruklu Ali Ahmed, Mustafa Cüneyd, Muhammet ve Mahmud Cüneyd Şuveyhne, Muhammet Kassab ile İsmail Baş, Şükrü ve Aynur Akbaş yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kassab, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Emrah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA