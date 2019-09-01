Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolu üzerinde ilerleyen tanker kontrolden çıktı, Nuh Acar'a ait bahçeye ve evin üzerine devrildi.

Kayseri'de freni patlayan asfalt yüklü tanker müstakil bir eve girdi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın son durumu @trthaber'e anlattı.https://t.co/LzyJOw3c1e pic.twitter.com/K3tqRJ0MI5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2019

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada evin büyük bölümü yıkıldı. Evde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altından 1 kişi yaralı olarak çıkarılırken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kazayla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Enkaza dönen evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA