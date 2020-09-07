Haber Giriş: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobil tamamen yandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde tıra arkadan çarparak yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara yönüne ilerleyen Abdullah G. idaresindeki otomobil, Kaynaşlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atakan Ç’nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü, tır şoförü tarafından araçtan çıkarıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırdı.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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