Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Yunus Y. idaresindeki panelvan, Kaynaşlı mevkisinde, Sadık D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak bariyerlere vurdu.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan biri bebek, 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.