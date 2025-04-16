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Türkiye
AA 16.04.2025 09:55

Ambulansa tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı.

Ambulansa tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı

Önceki gün, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne giden özel bir kuruma ait ambulansa ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan U.Ü.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne giden özel bir kuruma ait ambulansa, Refik Şevket İnce Mahallesi 2148/11 Sokak'ta U.Ü. tarafından tabancayla ateş edildiği belirlenmiş, zanlı daha sonra otomobiliyle bölgeden uzaklaşmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin, ifadesinde ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını, bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği öğrenilmişti.

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