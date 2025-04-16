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Türkiye
AA 16.04.2025 09:40

Köpek saldırısına uğrayan kadın sokağa çıkamıyor

Hatay'ın Arsuz Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Korku dolu anları unutamayan Zekiye Atmış, "Bu saldırıdan dolayı sokağa çıkamıyorum ve balkondan dışarıyı izliyorum" dedi.

Köpek saldırısına uğrayan kadın sokağa çıkamıyor

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan'da işten çıktığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Atmış, sağ dizinden ve sol baldırından yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesine götürülen Atmış, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Vatandaşlar olmasaydı şimdi yaşamayabilirdim"

Tedavisinin ardından evine getirilen Zekiye Atmış, aradan 5 gün geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirtti.

Sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Atmış, "Canımı zor kurtardım. Pantolonumu paramparça yaptılar. Bağırmamla duyarlı insanlarımız koştu, beni hastaneye yetiştirdiler. Çok şükür dikiş olmadı ama çok acı çektim. Vatandaşlar olmasaydı şimdi yaşamayabilirdim" diye konuştu.

"Dışarı çıkarken korkuyorum"

Atmış, sahipsiz köpekler nedeniyle dışarı çıkarken korktuğunu dile getirdi.

Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını isteyen Atmış, şöyle devam etti:

"Belediye başkanımızdan buna bir çare bulmasını istiyorum. Yalnızca insanların güzel günlerinde yanlarında olmaması gerekiyor. İnsanların kötü günlerinde de yanlarında bulunması gerekiyor. Dün hastaneden çıktığımda kaldırımda köpek gördüğüm için beni korku sardı, hemen eczaneye koştum. Bu psikolojiyle ne zamana kadar böyle yaşayacağım. Tüm yetkililerden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum."

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