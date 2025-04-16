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Türkiye
TRT Haber 16.04.2025 06:08

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don hadisesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar Ankara'da 23, İstanbul'da 19, İzmir'de 28, Antalya'da 23, Adana'da 32, Diyarbakır'da 25, Samsun'da 17 dereceye kadar yükselecek.

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