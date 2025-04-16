Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don hadisesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar Ankara'da 23, İstanbul'da 19, İzmir'de 28, Antalya'da 23, Adana'da 32, Diyarbakır'da 25, Samsun'da 17 dereceye kadar yükselecek.