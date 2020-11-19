Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans uçak Suriyeli 2 bebek için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'den tedavileri için Hatay'a getirilen kalp hastası 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 5 aylık Hüseyin El Hamdi ile Afrin bölgesinden 25 günlük Mütez Çoban, acil kalp rahatsızlıkları nedeniyle ambulansla Hatay'a getirildi.
Burada ilk kontrolleri yapılan 2 bebek, Hatay Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürüldü.
Bebeklerin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi edileceği öğrenildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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