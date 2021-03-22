Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde yaşayan hamile Gülbahar Demirtaş sancılanınca, yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri, bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile köye gelen sağlık ekipleri, hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Gülbahar Demirtaş, ambulans helikopterle Van'ın Erciş ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.