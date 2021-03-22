Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter hamile kadın için seferber oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde yaşayan hamile Gülbahar Demirtaş sancılanınca, yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri, bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.
Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile köye gelen sağlık ekipleri, hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı.
Gülbahar Demirtaş, ambulans helikopterle Van'ın Erciş ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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