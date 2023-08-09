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Türkiye
İHA 09.08.2023 12:05

Amasya'da yangın: 50 güvercin telef oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında kümeste bulunan "Şebap" cinsi 50 güvercin telef oldu.

Amasya'da yangın: 50 güvercin telef oldu
[Fotograf: İHA]

Yemişen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Osman Küçükbaş’a ait kümeste yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, "Şebap" cinsi 50 güvercin telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

"20 senelik emeğim gitti"

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan Osman Küçükbaş, "Hobi olarak güvercin beslemekteyim. Annem arayıp yangın çıktığını söyledi. 20 senelik emeğim gitti burada. Çok üzüldüm. 10 tanesini Hollanda’dan getirmiştim. Bütün emeklerim gitti. 50 güvercinim vardı hepsi telef oldu" dedi.

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