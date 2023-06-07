Amasya'da selde kaybolan 2 kişinin cenazesi bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Amasya Kızılkışlacık köyü göleti çevresinde sele kapılan araçta bulunan üç kişiden birinin kurtulduğunu anımsatan Bakan Koca, diğer iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu:

"Kayıp iki kişiden birine dün, birine ise bugün ekiplerimizce hayatını kaybetmiş olarak ulaşılmıştır. Sel sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi benzer acılardan korusun."