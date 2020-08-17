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Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Nevin Ürgüp yönetimindeki otomobil, Amasya-Çorum kara yolunun Yıldızköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan, Nafız ve Savaş Ürgüp ile Uğur Güvercin ve Semra Yağcı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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