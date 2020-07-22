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Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun'a giden Serhat Kılıç idaresindeki otomobil, sanayi kavşağında, Selvihan Erişmiş'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, Selvihan Erişmiş ile Esra, Zehra Ecrin ve Zümra Ece Şahin, Seher Beyaztaş, İdil Eylül ve Miray Yıldız Kılıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ve Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı
Etiketler: Gümüşhacıköy Hastanesi AmasyaSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:15
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