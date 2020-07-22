İstanbul'dan Samsun'a giden Serhat Kılıç idaresindeki otomobil, sanayi kavşağında, Selvihan Erişmiş'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, Selvihan Erişmiş ile Esra, Zehra Ecrin ve Zümra Ece Şahin, Seher Beyaztaş, İdil Eylül ve Miray Yıldız Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ve Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı