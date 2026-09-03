Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda sahne almaya devam ediyor.

Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.

Türkiye - Almanya çeyrek final maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Millilerimiz üst üste 6'ncı kez yarı finalde boy göstermeye çalışacak. A Grubu'nda 5 maçın 4'ünü kazanan Santarelli'ni ekibi, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yendi. Bu süreçte 123 sayı üreten Melissa Vargas, Ay-Yıldızlılarımız adına ön plana çıkan isim oldu.

Rakip ise doğu ve batı Almanya birleşimi sonrası 8'inci kez son 4 ülke arasına kalmak istiyor. A Grubu'nu 4'üncü bitiren Giulio Bregoli'nin ekibi, son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Türkiye ile Almanya grup aşamasında karşılaşmış, Filenin Sultanları salondan 3-1 galip ayrılmıştı.