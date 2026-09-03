İBB'ye yeni operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen ön inceleme raporu ile bilirkişi raporları uyarınca, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, İBB Başkanlık Konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildiği bildirildi.

Bu kapsamda 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon ile zanlılar hakkında gözaltı kararının verildiği kaydedilen açıklamada, "12 şüpheli şahıs İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edilmektedir, soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli daha yakalanırken, böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e çıktı.

Operasyonlar kapsamında şüpheliler Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Rezzan Neslihan Vural, Gökhan Fırtına, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy, Mehmet Yücetürk, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen, Ekram Baki ve Onur Gülin'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerden Gülin'in başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu, Mahmut Berk Şahin'in ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şahin'i yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.