"Alsu" gemisinde görevli 9 kişi gözaltına alındı

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında, gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında "şüpheli" işlemi uygulandı. Gemi üzerinde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler; adli soruşturma ve idari tahkikat sürecinin devam etmesi ile gemi güvenliği dikkate alınarak jandarma personeli eşliğinde gemide muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespiti amacıyla tayin edilen bilirkişi heyetinin en geç öğlen saatlerine kadar hazırlayacağı ön rapor doğrultusunda, hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirlenecek ve şüphelilerin mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verilecek.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına çalışmalar hakkında sürekli bilgi veriliyor.

Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.