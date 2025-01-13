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Türkiye
AA 13.01.2025 00:55

Amasya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçinin cesedi çıkarıldı.

Amasya'da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Amasya'da Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İşçilerden Sezgin Eser ve Aytekin Er toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu çıkarılan 2 işçinin cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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