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Türkiye
AA 12.01.2025 23:48

Kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotograf: AA]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kırsal Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle Kazdağları'nın yamaçlarından aşağı akan suyun birikintileriyle kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Çanakkale istikametinde, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri 6 itfaiye aracı, vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasının ardından suların çekilmesiyle ulaşım, jandarma ekiplerinin de kontrolünde yeniden sağlandı.

İtfaiye ve BASKİ ekiplerinden, 4 kişinin yardım istemesiyle de bölgedeki ev ve iş yerlerinin zemin katlarına giren suların tahliyesi yapılıyor.

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