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Türkiye
İHA 10.12.2023 12:32

Amasya’da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yola devrildi.

Amasya’da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı
[Fotograf: İHA]

Sürücünün yaralandığı kazada yol ulaşıma kapandı.Yaşar Çelik yönetimindeki kamyon, Ulubel mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak savruldu.

Devrilen kamyondaki sürücü Çelik ve yanındaki Yılmaz Güllü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya’da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı

Ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yol trafiğe kapanırken, ulaşım Gümüşhacıköy ilçe merkezi içerisinden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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