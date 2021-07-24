Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA-DHA
Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde fırtınanın ardından oluşan hortuma ait yeni görüntü ortaya çıktı. Hortumun içinde kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları kameralara yansıdı.
Edremit’in Altınoluk Mahallesi'nde geçtiğimiz gün plajda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
Hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku amatör kameralar tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa, şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü net şekilde gösterdi.
Etiketler: Balıkesir
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