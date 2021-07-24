Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Orta ve Güney Ege'ye uyarı: Fırtına geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Orta ve Güney Ege'ye fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, bugünden itibaren Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Ulaşım
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