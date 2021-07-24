Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şile'de hortum oluştu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Şile açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Şile'de gün boyunca şiddetli rüzgar etkiliydi.
Öğleden sonra açıkta, metrelerce yükseklikte hortum oluştu.
Çevredekiler cep telefonu kamerasıyla hortumu görüntüledi.
Bir süre etkisini gösteren hortum, kıyıya ulaşmadan ortadan kayboldu.
Etiketler: Cep Telefonu İstanbul
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