M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi.

Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonu'na çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

[Fotoğraf: AA]

Metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı.

Durağa giden yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.