Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanyonda ayağı kırılan kadının yardımına JAK timleri yetişti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kastamonu Horma Kanyonu'ndaki yürüyüş parkurunda dolaşırken ayak bileği kırılan kadın, JAK timleri ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü.
Ankara'dan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na gezmeye gelen Semra Sarı, ayağının kayması nedeniyle yürüyüş parkurunda düştü. Düşmenin etkisiyle ayak bileği kırılan Semra Sarı, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Yardım çağrısı üzerine kanyona gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile 112 acil sağlık ekipleri, ayak bileği kırılan kadına ilk müdahaleyi yaptı.
1 kilometre taşıdılar
Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılarak yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa sevk edildi.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sarı, tedavi altına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kastamonu
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