Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
EGO Genel Müdürlüğü Spor Genel Müdürlüğü binasına taşınacak
[Fotoğraf: AA]
EGO Genel Müdürlüğü, Ulus Meydanı'nda bulunan Spor Genel Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'da toplu taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarını 1942'den bu yana karşılayan EGO Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınmaya hazırlandığını duyurdu.
Hipodrom Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet veren EGO Genel Müdürlüğünün, yapılacak tadilatın ardından Ulus Meydanı'nda bulunan Spor Genel Müdürlüğü binasına taşınacağı açıklandı.
Bina 4 yıl önce belediyeye devredilmişti
Taşınma işleminin, EGO Genel Müdürlüğünün personel sayısındaki artış ve fiziki ihtiyaçlar nedeniyle alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Spor Genel Müdürlüğü binasının, 2017'de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği bilgisine yer verildi.
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