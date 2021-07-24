Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Muğla karayolunda araç kuyruğu oluştu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldi.
Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Sakar rampasında yoğunluk
Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.
Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.
Etiketler: Kurban Bayramı Muğla Turizm
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