Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Bodrum'da kaptansız kalan bot korkuttu
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen şişme bot, tehlike saçtı. Denizde daireler çizen bot daha sonra karaya vurdu. Olayda yaralanan olmazken o anlar kameralara da yansıdı.
Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda seyreden şişme botun kaptanı, henüz öğrenilemeyen bir nedenle denize düştü.
Gaz kolu takılı kalan bot, deniz ortasında daireler çizmeye başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin korkulu bakışları arasında bir süre daireler çizen botun, daha sonra karaya vurduğu öğrenildi.
Faciadan dönülen olayda yaralanan olmadı.
Etiketler: Muğla
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