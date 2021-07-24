Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda seyreden şişme botun kaptanı, henüz öğrenilemeyen bir nedenle denize düştü.

Gaz kolu takılı kalan bot, deniz ortasında daireler çizmeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Çevredekilerin korkulu bakışları arasında bir süre daireler çizen botun, daha sonra karaya vurduğu öğrenildi.

Faciadan dönülen olayda yaralanan olmadı.