Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
Koçlu köyü taş ocağı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye Yangın
Son Haberler
- 21:10
- 20:47
- 20:56
- 19:53
- 19:41
Sıradaki Haber
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın ve patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz