Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'deki sel bölgesinde elektrik kesintileri giderildi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7’sine bugün itibarıyla enerji sağlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin'de sel felaketinin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7’sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandığını duyurdu.
Bakanlık, kalan 43 aboneye altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verileceği bilgisini paylaştı.
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