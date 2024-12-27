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Türkiye
AA 27.12.2024 22:52

Almanya'da Noel pazarı saldırganının doktorluk lisansının iptali için işlem başlatıldı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Taleb al-Abdulmohsen'in doktorluk lisansının iptali için işlem başlatıldığı açıklandı.

Almanya'da Noel pazarı saldırganının doktorluk lisansının iptali için işlem başlatıldı

Saksonya-Anhalt Eyalet İdare Ofisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Taleb al-Abdulmohsen'in doktorluk lisansının iptali için işlem başlatıldığı, ilk etapta doktorluk ruhsatının askıya alınacağı belirtildi.

"Bunun için ön koşul, savcılığın bir soruşturma başlatıldığına dair bildirimidir. Bu yapılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, askıya alınma işleminin cezai kovuşturmalar süresince bir doktorun mesleğini icra etmesini yasaklamayı amaçlayan geçici bir tedbir olduğuna işaret edildi.

Lisans iptaline ilişkin kararın hukuki sürecin ardından açıklanacağı öğrenildi.

20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

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