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Türkiye
İHA 21.08.2023 14:41

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu. Suların çekilmesiyle yeşillenen alanda mandalar otlamaya başladı.

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet kurudu

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent İstanbul'da da etkisini sürdürüyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi de gün geçtikte düşüyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 seviyelerini görürken Alibeyköy Barajı'nda geçen yıl 39.41 olan su seviyesi bugün itibariyle 14.96'ya düştü.

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet ise tamamen kurudu. Suların çekildiği yerlerde ise derin çatlaklıklar oluştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kuruyan gölet dron ile havadan görüntülenirken göletin kuruması nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.

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