Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde ikamet eden 5 kişinin uyuşturucu temin ederek sattığı belirlendi.
Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aramada, bir miktar bonzai, metamfetamin, kasatura ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.