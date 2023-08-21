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Türkiye
İHA 21.08.2023 13:02

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde ikamet eden 5 kişinin uyuşturucu temin ederek sattığı belirlendi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramada, bir miktar bonzai, metamfetamin, kasatura ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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