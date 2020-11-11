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Aliağa'da ağır hasarlı 6 bina yıkılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde ağır hasar alan Aliağa ilçesindeki 6 bina için yıkım kararı verildi.
Atatürk Mahallesi'nde yıkılma kararı alınan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde boşaltılmaya başlandı.
Belediye Başkanı Serkan Acar, yıkılacak binaların aynı yerde tekrar yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.
Arsa payına göre kişiye kredi desteğinin sağlanacağını kaydeden Acar, "Şu ana kadar Aliağa’mızda 6 ağır hasarlı bina tespiti yapıldı, bunların tahliyeleri hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yıkımlar da Çevre ve Şehircilik programı dahilinde gerçekleşecek" dedi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:27
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