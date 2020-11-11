Tokat Erbaa'da Organize Sanayi Bölgesinde, 10 yeni fabrika için yer tahsis edildi. İlde yeni iş gücü ihtiyacı doğdu.

26 fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi 4 bin 700 çalışanın ekmek kapısı.

Çalışan sayısının 8 bini aşması bekleniyor

2021 yılında 8 bini aşması beklenen çalışan sayısına dikkat çeken yetkililer, yaptıkları çağrılarla büyük şehirlerde yaşayan Erbaalıları memleketlerine davet ediyor.

"Erbaa'ya dönün" çağrısı

Erbaa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de şehir dışında yaşayan Tokatlılara, "Memleketinize dönün" çağrısı yaptı.

Erbaa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun, "İstanbul'a giden ailelerimizi artık 'Erbaa'da işimiz var, aşımız var, umudumuz var' diyerek biz bu arkadaşlarımızın hepsini Erbaa’daki üretime katkı sağlamak, Erbaa’da çalışmak için Erbaa’ya davet ediyoruz. Her birinin cep telefonlarına mesaj attık." dedi.

Kurulacak yeni fabrikaların 1 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

İşçi de işveren de memnun

İşveren Melek Arslan, 2012 yılından beri Erbaa’da faaliyet gösterdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu bölgenin en iyi özelliği insanların dışarıya göç etmiyor olmaları. Burada, doğdukları yerde karınlarını doyuruyorlar. Biz de bunun için çaba sarf ettiğimiz için mutluyuz."

Erbaa'da çalışan işçiler de durumdan memnun:

"İmkanlar var, imkanlar çok. Çalışmak isteyene her yerde iş var. Çalışamaya istek önemli. Çalışmazsan, istekli olmazsan hiçbir yerde çalışamazsın."

Haber: Dursun Ekrem Er