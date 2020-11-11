İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 62 iş yeri denetlendi, 22 bin 989 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 22, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 ve maske takmayan 177 kişi ile ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 1 sürücüye ve tedbirlere uymayan 11 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli de yakalandı.