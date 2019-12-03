İzmir'in Konak ilçesindeki yangın, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında Akarcalı Mahallesi'nde bulunan bir evin zemin katında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese gelen itfaiye eri Mehmet Çağlar, yangının büyüdüğünü görünce evde bulunan Özgehan Gökçay'ı kurtarmak için zaman kaybetmemek için maskesiz alevlerin arasına daldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı

İtfaiye eri Çağlar'ın müdahalesi sonucunda, Gökçay son anda kurtarıldı. Gökçay'ı evden çıkartan itfaiye eri Çağlar, dumandan etkilenmesi nedeniyle sokakta bayıldı.

Vücudunda 3. derece yanıklar bulunan Gökçay ve dumandan etkilenen itfaiye eri Çağlar, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın sırasında evde yalnız bulunan Özgehan Gökçay'ın 5 yaşındaki kızı Nehir Gökçay'ın ise komşuda olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA