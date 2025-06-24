Alev alan İETT otobüsü, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi.

Arnavutköy istikametine seyir halinde olan İETT Halk Otobüsü'nün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Motor kısmından yükselene alevlere çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. O esnada oradan geçen beton mikseri sürücüsü yanan otobüsün yanında durarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İETT otobüsü yangınında can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.