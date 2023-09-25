Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2023 17:22

Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu turistin öldüğü yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan yamaç paraşütü pilotu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]

Yamaç paraşütünün atlayıştan bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düşmesi sonucu ağır yaralanan pilot Ahmet Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek ve Belarus uyruklu D.S. dün yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yapmış, havada süzülen paraşütçüler bir süre sonra ağaçlık alana düşmüştü. Kazada Belarus uyruklu turist hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Şimşek hastaneye kaldırılmıştı.

ETİKETLER
Antalya Yamaç Paraşütü
Sıradaki Haber
Muğla'da orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'dan ayrıldı
18:12
Ankara’da TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 ölü
17:47
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
17:36
ABD, Cook Adaları ve Niue'yi resmi olarak tanıyacak
17:34
Akhisar'da orman yangını
17:51
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için ücret alınmayacak
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
FOTO FOKUS
Yüksekten uçan Filenin Sultanları'na THY'den özel hediyeler
Yüksekten uçan Filenin Sultanları'na THY'den özel hediyeler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ