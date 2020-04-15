Haber Giriş: Kaynak: DHA
Alabalık tesisinden 300 kilo balık çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Karadere Barajı'ndaki alabalık üretim tesisinden, yaklaşık 300 kilo balık çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Karadere Barajı'ndaki özel firmaya ait alabalık üretim tesisine giren kimliği belirsiz kişiler, baraj üzerinde bulunan kafeslerden yaklaşık 300 kilo balık çalarak kayıplara karıştı.
Tesis görevlilerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelilerin kafeslere firmaya ait motorlu sandal ile gittikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, olaya karıştıkları belirlenen E.K. ile A.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Karadere Barajı balık hırsızlığı alabalık tesisiSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:29
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