Fabrikadaki standart üretime ara verdiler. Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için seferber oldular.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kalıp firması, sürekli maske takmaktan kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar için bir aparat geliştirdi.

Firma yetkilisi Abdurrahim Kurnaz, "Sağlık personeli olarak çalışan arkadaşlarımız, tanıdıklarımız maskelerin lastiklerinin verdiği sıkıntıları dile getirdiler. O arada böyle bir ürün yapmak aklımıza geldi. Çorbada tuzumuz bulunsun ve Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu kampanyaya bir destek olma amacıyla böyle bir ürün tasarladık" dedi.

Günde 20 bin aparat

Firma, ürettiği aparatları talepte bulunan sağlık kuruluşlarına ücretsiz gönderiyor.

İlk önce parçanın endüstriyel tasarımını yaptıklarını anlatan Kurnaz, şöyle konuştu:

"Kendi bütçemizle maliyetine katlanarak bunun kalıbının üretimini yaptık. Daha sonra prototipimiz onaylandıktan sonra kalıp imalatına geçtik. Ürünümüzün faydası kulaktaki acıları yaraları tamamen ortadan kaldırmak ve bunu şu anda başardık."

Fabrikada, günlük 20 bin adet aparat üretiliyor.