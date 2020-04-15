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Hamdi Dede düvesini Milli Dayanışma'ya bağışladı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Demircan, büyükbaş hayvanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Demircan, zor günlerde devletinin yanında olmak istediğini söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin lira değerindeki düvesini kampanyaya bağışladığını belirten Hamdi Demircan, "Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Vatansız olmaz. Devletimiz bize yol, su, elektrik getirmiş, birçok destek vermiş. Bizler de bu zor gününde elbette ki devletimizin yanında olmalıyız" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Kızılcahamam Kaymakamı telefonla arayıp teşekkür etti
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da Demircan'ı telefonla arayarak, "Çocuklarınızın rızkından ayırıp vatana millete bağışta bulundunuz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: milli dayanışma Kızılcahamam Hamdi DemircanSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:53
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