Demircan, zor günlerde devletinin yanında olmak istediğini söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin lira değerindeki düvesini kampanyaya bağışladığını belirten Hamdi Demircan, "Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Vatansız olmaz. Devletimiz bize yol, su, elektrik getirmiş, birçok destek vermiş. Bizler de bu zor gününde elbette ki devletimizin yanında olmalıyız" dedi.

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Kızılcahamam Kaymakamı telefonla arayıp teşekkür etti

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da Demircan'ı telefonla arayarak, "Çocuklarınızın rızkından ayırıp vatana millete bağışta bulundunuz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.