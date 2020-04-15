Adana'nın Çukurova ilçesinde oturan N.K. ile kocası Ö.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ö.K.'nin evi yakacağını söyleyerek ayrılması üzerine N.K. durumu polise bildirdi.

Evin bulunduğu apartmana giden polis, Ö.K'yi elinde yanıcı madde dolu teneke kutuyla merdivenlerden çıkarken yakaladı. Ekiplere direnen Ö.K, kelepçelenerek 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.