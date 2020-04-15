Afet ve Acil Durum Yönetimince (AFAD), deprem zararlarının azaltılması çalışmaları kapsamında, özellikle bina türü yapıların depremler karşısında minimum hasar almasını, aynı zamanda vatandaşların da bu yapılardan en az zararla kurtulmalarını sağlayacak teknik düzenlemelerin başında bina deprem yönetmeliklerinin geldiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle getirilen yeni kurallara ve uygulamalara özellikle uygulayıcıların hızlı ve doğru uyum sağlaması amacıyla kamu ve yerel yönetimler öncelikli olmak üzere eğitimlere başlandığı ifade edildi.

İnşaat sektöründe çağın getirdiği yeniliklerin hızlıca uyumunun sağlanması amacıyla da oluşturulan komisyonun çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Özel sektör de unutulmadı

AFAD'ın konuyla ilgili açıklamasında şunlardan bahsedildi:

"Komisyon marifetiyle oluşturulan eğitim modülüyle, yerel ve merkezi yönetimlerde yer alan uygulayıcılara ve karar vericilere eğitim sağlanmasının yanı sıra Başkanlığımız inşaat sektöründe önemli bir paya sahip olan özel sektörü de unutmamış, oradaki değerli paydaşlarımıza da ilgili eğitimlerin bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla sağlanmasını planlamış ve gerçekleştirmiştir.

AFAD'ın ülke genelinde işlettiği ve Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem ağına sahip olan merkezinin verilerine göre, 1900'den günümüze kadar meydana gelen depremlerde yaklaşık 604 bin bina ağır hasar görmüş veya yıkılmış, 86 bin 460 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu şekilde büyük can ve mal kaybına yol açan depremlerin meydana geldiği bir coğrafyada deprem zararlarını azaltmak, özellikle yapılarımız için gerekli şartnameleri düzenlemek temel görevimiz olmaktadır. Bu nedenle doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmada, paydaşlarımıza destek vermek, bu desteği önümüzdeki yıllarda çeşitlendirmek ve topyekun afetle mücadelede bir arada olmak Başkanlığımızın önceliklerindendir."

"İnternetten ücretsiz ulaşılabiliniyor"

Türkiye'nin ilk afet strateji belgesi niteliğinde olan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) kapsamında da yer alan "Deprem güvenli yerleşme ve depreme dayanıklı yapılaşmanın sağlanması" hedefinde "İnşaat sektöründe çalışan personelin hizmet içi eğitimi sağlanacaktır" stratejisinin gerçekleştirilmesinin de temel hedeflerden olduğu belirtildi.

Açıklamada, inşaat ve yer bilimleri sektöründe çalışan karar verici, uygulayıcı ve araştırıcılar için zamanla zenginleştirilecek olan kütüphane bölümünün de yer aldığı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin uzaktan eğitim modülüne "https://uzem.afad.gov.tr" adresinden ücretsiz olarak ulaşılabildiği bildirildi.

Ayrıca, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının deprem mesajlarının, kullanıcıların akıllı telefonlarına ücretsiz gönderileceği ifade edildi.